NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Die BMW-Gewinnwarnung wegen fehlerhafter Bremsen von Continental habe deren Aktien belastet und sei ein weiterer Dämpfer für das wichtigste Komponentenprodukt von Conti im Zuliefergeschäft, schrieb Analyst Harry Martin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gerade dieser Bereich müsse stabile Barmittelzuflüsse erwirtschaften, damit die geplante Abspaltung funktioniere. Doch seit 2020 habe er mehr als 2 Milliarden Euro an Barmitteln verbrannt und könnte 2025 weitere Abflüsse verzeichnen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 16:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 04:00 / UTC



