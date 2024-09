EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie

GFT baut Führungsposition in Quadrant SPARK MatrixTM 2024 für Digital Banking Services aus Höchste Bewertung für Service-Exzellenz, Top 3 für Kundenwirkung Stuttgart, 11.09.2024 - GFT wird zum dritten Mal in Folge im Report Quadrant SPARK Matrix: Digital Banking Services als "Technology Leader" aufgeführt. Auch in diesem Jahr hat GFT seine Führungsposition weiter ausgebaut. GFT ist der Anbieter mit der höchsten Bewertung für Service-Exzellenz und einer der Top-3-Anbieter bei der Kundenwirkung. Laut VVVD Akhilesh, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, "hebt sich GFT auf dem globalen Markt für digitale Bankdienstleistungen durch seine differenzierten Angebote hervor, wie zum Beispiel eine Reihe von Assets und Accelerators, die auf das digitale Banking zugeschnitten sind, insbesondere über Plattformen wie Thought Machine und Mambu." Der Analyst fügte hinzu: "Mit seinen umfassenden funktionalen Fähigkeiten, seinem starken Kundennutzenversprechen und seinen überzeugenden Bewertungen bei den Parametern Kundenwirkung und Service-Exzellenz wurde GFT in der SPARK Matrix: Digital Banking Services 2024 als führendes Unternehmen anerkannt." Marco Santos, Co-CEO von GFT, erklärt: "Es ist eine große Ehre, 2024 zum dritten Mal in Folge als Technologieführer in der SPARK-Matrix ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung bestätigt, dass GFT zu den besten Anbietern von digitalen Bankdienstleistungen gehört. Sie unterstreicht unser Engagement für Innovation und Exzellenz in diesem Bereich. Diese hervorragenden Bewertungen sind ein Beweis für das Engagement unseres Teams, unseren Kunden einen herausragenden Mehrwert und modernste Lösungen zu bieten." Der einflussreiche Bericht bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der führenden Anbieter von Dienstleistungen für digitales Banking in Form der SPARK Matrix. Sie bietet strategische Informationen, die es den Lesern erlauben, Fähigkeiten, Wettbewerbsdifferenzierung und Marktposition der verschiedenen Anbieter digitaler Bankdienstleistungen zu bewerten. Die Analyse hebt hervor, welche Merkmale GFT auszeichnen: Maßgeschneiderte Lösungen für digitales Banking: GFT bietet digitale Banking-Assets und Beschleuniger wie BankLiteX oder BankStart , insbesondere über Plattformen wie Thought Machine und Mambu . Der AI.DA-Marktplatz verbessert das Kundenerlebnis und die Produktivität durch innovative Tools wie den GFT Banking Assistant.



GFT bietet digitale Banking-Assets und Beschleuniger wie oder , insbesondere über Plattformen wie und . Der AI.DA-Marktplatz verbessert das Kundenerlebnis und die Produktivität durch innovative Tools wie den GFT Banking Assistant. GFT Digital Banking Launcher (DBL) : Eine Cloud-native Lösung für moderne Kernbankenfunktionalitäten, die den Übergang von Altsystemen zu einer modernen Multi-Core-Bankenumgebung erleichtert und Skalierbarkeit, Flexibilität und Echtzeitverarbeitung ermöglicht.



: Eine Cloud-native Lösung für moderne Kernbankenfunktionalitäten, die den Übergang von Altsystemen zu einer modernen Multi-Core-Bankenumgebung erleichtert und Skalierbarkeit, Flexibilität und Echtzeitverarbeitung ermöglicht. Die Lösungen BankLiteX und BankStart: Einheitlicher Entwicklungshub für die Zusammenarbeit zwischen UI/UX-, DevOps- und Betriebsteams, der Geschäftslogik, Workflow-Engines, intelligente Verträge und Konfigurationsmanagement bietet. Weitere Informationen: Der 2024 SPARK MATRIX Digital Banking Services Report mit dem Profil von GFT ist hier verfügbar.

Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de https://www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies www.twitter.com/gft_de Über Quadrant Knowledge Solutions Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Erreichung ihrer geschäftlichen Transformationsziele mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Die Vision von Quadrant Knowledge Solutions ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu gedeihen. Weitere Forschungsergebnisse finden Sie unter https://quadrant-solutions.com/market-research/ .



