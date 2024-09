Die im Kohlehandel und -vertrieb tätige HMS Bergbau AG wird am 30. September ihren Halbjahresbericht veröffentlichen. Im Vorfeld des Berichts zeigen die Marktdaten eine positive Entwicklung im ersten Halbjahr. Trotz der rückläufigen Nachfrage in Europa wuchs die weltweite Kohlenachfrage um H1 2024 um 1%, angetrieben durch ein starkes Wachstum in Asien, insbesondere in Indien, China und der ASEAN-Region, die ein Schlüsselmarkt für HMS ist. Die jüngste Vertragsverlängerung von CEO Dennis Schwindt Vertragsverlängerung von CEO Dennis Schwindt bis 2029 unterstreicht die Stabilität und strategische Ausrichtung von HMS. Aufgrund der starken Nachfrage in den Schlüsselmärkten erwarten die Analysten von mwb research, dass HMS weiterhin solide Renditen erwirtschaften wird, was ein Kursziel von EUR 36,00 pro Aktie rechtfertigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HMS%20Bergbau%20AG





