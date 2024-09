Die Verbio SE hat ihre erste Prognose für das Geschäftsjahr 24/25 (01.07-30.06) veröffentlicht, in der sie einen EBITDA-Bereich von EUR 120-160 Mio. anstrebt, der in der Mitte des Bereichs dem Konsens entspricht. Es wird erwartet, dass sich der Hochlauf der Anlage in Nevada, Iowa, und die Produktionssteigerung in South Bend, Indiana, positiv auf die Ergebnisse im Segment Bioethanol/Biomethan auswirken und von den attraktiven Margen in Nordamerika profitieren werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nettoverschuldung bis zum Ende des Geschäftsjahres 24/25 auf 190 Mio. EUR ansteigen wird, was auf Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten sowohl in Europa als auch in Nordamerika sowie in das zukunftsorientierte VerbioChem-Geschäft (Biochemikalien, z. B. Kunststoffe) zurückzuführen ist. Mit der strategischen Expansion in den nordamerikanischen Markt ist Verbio gut positioniert für weiteres profitables Wachstum bei gleichzeitiger Stabilisierung des Europageschäfts. Die Analysten von mwb research bleiben optimistisch für Verbio und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Verbio wird am 26. September eine Bilanzpressekonferenz für das abgelaufene Geschäftsjahr abhalten. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-09-26-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE





