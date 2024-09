DJ HSBC Holdings überprüft Beteiligung an HSBC Bank Malta

Von Ian Walker

VALETTA (Dow Jones)--Die britische Großbank HSBC unterzieht ihre indirekte Beteiligung an der HSBC Bank Malta einer strategischen Überprüfung. Die maltesische Tochtergesellschaft der nach Marktwert größten Bank Europas teilte am Mittwoch mit, sie sei am Dienstagabend über das Vorhaben ihrer Muttergesellschaft informiert worden.

Die HSBC Holdings ist indirekt mit 70,03 Prozent an der HSBC Bank Malta beteiligt. Nach aktuellem Börsenkurs ist die Beteiligung etwa 416 Millionen Euro wert.

Die HSBC Bank Malta erklärte, sie mache die Angaben mit Blick auf die eigene Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft des Inselstaates. Bei Bedarf werde sie weitere Mitteilungen herausgeben.

HSBC Holdings reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires.

