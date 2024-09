DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Dr. Guido Bohnenkamp ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/11.09.2024/15:10) - Der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat in seiner konstituierenden Sitzung Herrn Dr. Guido Bohnenkamp zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Dr. Bohnenkamp folgt damit auf Herrn Dr. Oliver Krauß, der für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung stand.

