Sunfire wird die Anlage bis Ende 2027 im emsländischen Lingen errichten. RWE baut dort im Rahmen des Projektes GET H2 Nukleus in den kommenden drei Jahren eine Elektrolyseleistung von insgesamt 300 Megawatt auf. Die Wasserstoff-Produktionsstätte von RWE im emsländischen Lingen nimmt Gestalt an: Ende August hat der Versorger bei Linde einen 100-Megawatt-Elektrolyseur bestellt, der im kommenden Jahr errichtet werden soll - und nun bei Sunfire eine weitere Anlage dieser Leistung in Auftrag gegeben. Das Dresdener Unternehmen wird zehn Module seiner Druck-Alkali-Technologie mit einer Leistung von jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...