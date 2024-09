© Foto: Sven Hoppe/dpa



Warburg Research hebt das Kursziel für Aroundtown an, während Jefferies bei BMW vorsichtiger wird. JPMorgan sieht Potenzial bei Kion. Das sind die Analysten-Calls am Mittwoch.Warburg Research hebt Kursziel für Aroundtown an Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,60 auf 2,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen mach weiter Fortschritte bei der Refinanzierung, schrieb Analyst Andreas Pläsier in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an. Jefferies senkt Kursziel für BMW auf 80 Euro Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 95 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf …