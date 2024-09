Gütersloh (ots) -- Platin und weitere Ehrungen beim LACP Vision Award- Platz 5 in den globalen "Top 100"- Gold beim ARC Award und Silber beim Stevie AwardDer Geschäftsbericht des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann hat erneut bedeutende Anerkennung von Expert:innen weltweit erhalten. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht der Bericht die Vielfalt des Konzerns. Neben Erfolgen bei den strategischen Wachstumsprioritäten im vergangenen Geschäftsjahr, liegt der Fokus auf der Darstellung der Diversität des Unternehmens.Bei den diesjährigen "Vision Awards" der US-amerikanischen "League of American Communications Professionals" (LACP) konnte Bertelsmann gleich dreifach überzeugen. Der Online-Geschäftsbericht 2023 wurde mit Platin ausgezeichnet und erzielte im Ranking der globalen "Top 100" den fünften Platz. Zudem wurde der Bericht mit dem "Technical Achievement Award" für seine herausragende technische Umsetzung geehrt.Auch bei den "ARC Awards" war Bertelsmann erfolgreich. Hier wurden speziell das Design und die grafische Ausarbeitung sowie die Foto- und Videoinszenierung innerhalb des Berichtes mit "Gold" ausgezeichnet. Bei den Stevie Awards erhielt der Onlinebericht eine Silberprämierung.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann sagt: "Wir freuen uns über die Anerkennung für unseren Geschäftsbericht. Die Auszeichnungen zeigen, dass wir die Botschaft der Vielfalt erfolgreich an unsere Leserinnen und Leser vermitteln konnten. Sie würdigen zudem die Kreativität und die technische Umsetzung unseres Berichts. Der Geschäftsbericht ist Teil eines umfassenden Kommunikationskonzepts, das sich in verschiedenen Formaten und Veranstaltungen widerspiegelt. Die Auszeichnungen sind für uns daher einmal mehr von besonderer Bedeutung. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben."Der interaktive Geschäftsbericht ist unter https://gb2023.bertelsmann.de verfügbar. Die Konzeption und Gestaltung des Berichts erfolgte zusammen mit der zu Bertelsmann gehöhrenden Content-Agentur Territory. Technisch realisiert wurde die Online-Version durch die EQS Group AG.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5862957