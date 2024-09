EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

A.H.T. Syngas übergibt Brikettieranlage in Brandenburg und treibt damit Diversifizierung der Kundenbasis weiter voran



Overath/Bonn/Leipzig, 12. September 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT"), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY) hat eine Brikettieranlage an einen Kunden in Deutschland übergeben und treibt damit die regionale Diversifizierung der Kundenbasis weiter voran. Im brandenburgischen Plessa wurde die standardisierte Brikettieranlage im Containerformat an einen Kunden übergeben und in Betrieb genommen. Die innovative Anlage ermöglicht es, biogene Reststoffe unterschiedlicher Ausgangsformen zu Briketts zu pressen, die anschließend thermisch verwertet werden. Die Abnahme der Briketts erfolgt durch einen regionalen Brennstoffhändler. Die von der Leipziger Firma aremtech entwickelte sowie gebaute Brikettieranlage erweitert das Produktportfolio von AHT. Im vergangenen Jahr hatte AHT eine 75,1-prozentige Beteiligung an aremtech erworben, um das Wachstum entlang der Wertschöpfungskette voranzutreiben. Der Betrieb der Anlage ist gestartet und die Anlage wird nun fortlaufend hochwertige Einsatzstoffe zur nachhaltigen Wärmeerzeugung herstellen. Die gelieferte Anlage ist ein Beispiel für die Flexibilität und Effizienz von AHT, maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen ihrer Kunden bereitzustellen. "Mit der Übergabe der Anlage setzen wir unser angekündigtes Wachstum auf dem deutschen Markt fort und tragen zur Diversifizierung entlang unserer regionalen Aufstellung bei. Die Auslieferung in Deutschland ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau unser Marktpräsenz hier und im europäischen Raum. Das Projekt zeigt unser Know-how bei der Bereitstellung kundenspezifischer Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zur Erzeugung nachhaltiger Energie aus Biomasse. Weitere Projekte für den deutschen Markt sind in der Entwicklung", so Gero Ferges, CEO von AHT.



Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.



