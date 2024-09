EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.09.2024 / 12:01 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 03. September 2024 bis einschließlich 11. September 2024 wurden insgesamt Stück 173.597 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 15. Mai 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 16. Mai 2024 mitgeteilt wurde. Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€) 03.09.2024 23.873 495,9039 04.09.2024 23.914 494,4688 05.09.2024 24.000 495,9031 06.09.2024 30.000 482,8018 09.09.2024 23.931 481,5869 10.09.2024 23.946 481,9182 11.09.2024 23.933 480,4676

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. Mai 2024 bis einschließlich 11. September 2024 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.657.255 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht ( www.munichre.com ). München, 12. September 2024 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Der Vorstand



