Die kurzfristige Konsolidierung bei der Allianz scheint bereits wieder beendet. Die Aktie markiert am Donnerstag ein neues Mehrjahreshoch. Charttechnisch bleibt bei der Allianz damit alles im Lot. Und auch fundamental gibt es an der Aktie weiter wenig auszusetzen.Mit 285,60 Euro hat die Allianz-Aktie heute ein neues Mehrjahreshoch aufgestellt. Höher notierte sie zuletzt im Sommer 2001. In der Spitze stand die Aktie des Versicherungsriesen sogar bei 445 Euro.Dies war jedoch im März 2000 während des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...