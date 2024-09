First North Denmark: Name change in instruments issued by Nordea Bank Abp

Nasdaq Copenhagen has decided to change the name of instruments issued by Nordea Bank Abp with effect from 13 September 2024. ISIN Long Name New Long Name --------------------------------------------------------------------- DK0061593704 BEAR FLSMITH X1 NORDNET D BEAR FLSMIDTH X1 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0061593894 BEAR FLSMITH X2 NORDNET D BEAR FLSMIDTH X2 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062661930 BEAR FLSMITH X2 NORDNET D1 BEAR FLSMIDTH X2 NORDNET D1 --------------------------------------------------------------------- DK0061593977 BEAR FLSMITH X3 NORDNET D BEAR FLSMIDTH X3 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062662078 BEAR FLSMITH X3 NORDNET D1 BEAR FLSMIDTH X3 NORDNET D1 --------------------------------------------------------------------- DK0062662151 BEAR FLSMITH X4 NORDNET D BEAR FLSMIDTH X4 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062662235 BEAR FLSMITH X5 NORDNET D BEAR FLSMIDTH X5 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0061594009 BULL FLSMITH X2 NORDNET D BULL FLSMIDTH X2 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0061594199 BULL FLSMITH X3 NORDNET D BULL FLSMIDTH X3 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062661773 BULL FLSMITH X4 NORDNET D BULL FLSMIDTH X4 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062661856 BULL FLSMITH X5 NORDNET D BULL FLSMIDTH X5 NORDNET D --------------------------------------------------------------------- DK0062818852 TRACKER FLSMITH NORDNET D TRACKER FLSMIDTH NORDNET D --------------------------------------------------------------------- Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66