Wien (www.fondscheck.de) - Die DAB BNP Paribas bekommt einen neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Ab 1. Oktober sei Norbert Haydl neuer Head of DAB bei BNP Paribas Personal Investors Germany, so der offizielle Titel des Leiters der Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Er folge auf Robert Ulm, der die BNP-Paribas-Gruppe verlasse, "um sich neuen Aufgaben außerhalb der Gruppe zu widmen", wie es in einer Pressemitteilung heiße. Ulm sei seinen aktuellen Posten Mitte 2021 angetreten. ...

