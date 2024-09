Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Japanische Yen verliert gegenüber dem Dollar trotz der aggressiven Äußerungen von Naoki Tamura von der Bank of Japan, so die Experten von XTB.Der Banker habe darauf hingewiesen, dass die Zinssätze in Japan bald von derzeit 0,25% auf 1% steigen sollten. Seiner Ansicht nach sei die Inflation in Japan auf dem besten Weg, ein Wachstum von 2% zu erreichen, was den Prognosen entspräche. Der derzeitige Dreijahreszeitraum für die Wachstums- und Inflationsprognosen der BOJ erstrecke sich auf den Zeitraum zwischen dem Geschäftsjahr 2024 und März 2027. Tamuras Äußerungen könnten von einigen als "Stimme der Vernunft" interpretiert werden, die im Zuge des (sehr langsamen) Ausstiegs der BoJ aus der jüngsten Politik ertöne. ...

