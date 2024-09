Die Merck KGaA verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Kursrückgang an der XETRA-Börse. Der Anteilsschein des Darmstädter Pharmariesen eröffnete bei 171,15 EUR und fiel im Tagesverlauf auf 168,80 EUR, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz dieser vorübergehenden Schwäche zeigt sich das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner Produktpalette, insbesondere im Bereich der Multiplen Sklerose-Behandlung.

Vielversprechende Langzeitdaten für Mavenclad

Auf dem bevorstehenden ECTRIMS-Kongress in Kopenhagen plant Merck, beeindruckende Langzeitdaten seines MS-Medikaments Mavenclad zu präsentieren. Phase-IV-Studien belegen über einen Zeitraum von vier Jahren eine kontinuierliche Sicherheit und hohe Wirksamkeit des Präparats. Besonders hervorzuheben ist, dass im vierten Behandlungsjahr bei 79,2 Prozent der Patienten keine nachweisbare Krankheitsaktivität festgestellt wurde. Diese positiven Ergebnisse könnten sich mittelfristig günstig auf die Geschäftsentwicklung und somit auch auf den Aktienkurs auswirken.

