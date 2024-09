DJ Aktien Schweiz freundlich - Partners Goup klar Tagsssieger - Roche schwach

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--An der Schweizer Börse ist es am Donnerstag nach oben gegangen, in erster Linie in Reaktion auf die gute Vorgabe der Wall Street vom Vortag. Die Zinsentscheidung der EZB sorgte dagegen kaum für einen Impuls. Die Zinssenkung um 25 Basispunkte fiel wie erwartet aus, die Begleitkommentare etwas weniger taubenhaft als gedacht, so dass im Oktober zunächst mit keiner weiteren Senkung zu rechnen sein dürfte.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.982 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,31 (Mittwoch: 18,39) Millionen Aktien.

Bremser im SMI war wie bereits zuvor im Wochenverlauf das Indexschwergewicht Roche mit einem Kursminus von 2,2 Prozent. Neue Daten aus einer frühen klinischen Studie des oralen Medikamentenkandidaten zur Gewichtsreduktion warfen bei Analysten die Frage auf, wie schnell Roche in der Lage sei, in den boomenden Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit einzusteigen. Laut Roche wurde das Präparat im Allgemeinen gut vertragen, einige Patienten zeigten aber Nebenwirkungen.

Tagessieger waren mit Abstand Partners Group (+5,4%). Treiber hier war die Nachricht einer strategischen Partnerschaft mit dem Beteiligungskapitalunternehmen Blackrock Bereich Vermögensverwaltung. Die Vontobel-Analysten betonten, Partners Group sei kaum bekannt in den USA, insbesondere bei vermögenden Privatkunden. Blackrock verfüge dagegen über einen einflussreichen Markennamen.

Swisscom hinkten mit einem Plus von 0,2 Prozent etwas hinterher. Italiens Wettbewerbsbehörde hat eine vertiefte Prüfung der 8,81 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Vodafone Italia durch Swisscom eingeleitet. Vertiefte Prüfungen seien im Telekommunikationssektor nicht ungewöhnlich, so Swisscom. Das Unternehmen sei weiterhin davon überzeugt, dass die Übernahme von Vodafone Italia den Wettbewerb fördere.

