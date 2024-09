The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2024



ISIN Name

FR0004029478 VISIATIV S.A. EO -,60

GB0004220025 POLAR CAP.T. LS-,25

US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001

