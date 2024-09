(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.09.2024 - Biotech-Aktien tendierten im deutschen Handel überwiegend schwächer. Biontech und 4SC konnten zulegen. An der Wall Street konnte der Sektor derweil zulegen. Der DAX stieg am Donnerstag um 1,0 Prozent auf 18.518 Punkte, gestützt von Siemens Energy, Commerzbank und Adidas. Unter Druck standen Porsche, Continental und Symrise. Der MDAX stieg um 0,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...