In den vergangenen Handelswochen ging es mit den Aktienkursen der beiden Energieriesen Shell und Repsol aufgrund der anhaltenden Schwäche von Brent, WTI & Co stetig weiter bergab. Nun gibt es zumindest leichte Hoffnungsschimmer vom Ölmarkt. So haben sich die Ölpreise am Donnerstag den zweiten Tag in Folge von vorherigen Verlusten erholt.Am späten Nachmittag kostete ein Barrel 71,77 US-Dollar. Das waren 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate ...

