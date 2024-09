Die erwartete Leitzinssenkung der EZB hatte den DAX am Vortag zunächst in negatives Terrain abgleiten lassen, doch die Kauflust an der Wall Street bewahrte die deutschen Anleger vor größerem Schaden. Aufgrund von Nachrichtenarmut stehen heute verschiedene Analystenurteile im Fokus. Betroffen sind Unternehmen wie Aroundtown, Dürr, Fresenius, HelloFresh, Siemens Energy und VW.

Den vollständigen Artikel lesen ...