© Foto: Craig Bailey - picture alliance



Als "Crash nach oben" wird ein ungebremster Kursanstieg zur Oberseite bezeichnet. Ein solcher liegt nach +20 Prozent in einer Woche bei SAP-Rivale Oracle vor.Die Aktie von Cloud-Spezialist Oracle steht vor einer der besten Handelswochen ihrer jüngeren Geschichte. Nach starken Quartalszahlen am Montagabend und der Vorstellung ambitionierter Umsatzziele am Donnerstag steuern die Anteile auf einen Wochengewinn von 20 Prozent zu. Am Dienstag quittierten Anleger die über den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal sowie neue Partnerschaften zum Trainieren von KI-Modellen mit Kursgewinnen von 11,4 Prozent. In der US-Nachbörse am Donnerstagabend legten die Titel um …