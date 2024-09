FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Der Antikörper Datopotamab sei nicht der erhoffte nächste Durchbruch gegen Lungenkrebs, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Datopotamab sei zwar nicht das einzige Eisen im Feuer, aber doch ein entscheidender Faktor für die Wachstumsambitionen der Briten./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

© 2024 dpa-AFX-Analyser