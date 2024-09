Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Ein bekanntes Gesicht in neuer Position: Elisabeth Hertel ist seit September 2024 neue Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Sie wird damit zugleich Mitglied der Klinikleitung.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat eine neue Pflegedirektorin. Elisabeth Hertel (63) ist bereits seit über 30 Jahren am Standort Bad Neustadt. Sie startete ihre Karriere am 1. April 1991 als gelernte Krankenschwester in der Neurologischen Klinik und übernahm im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit verschiedene Führungspositionen am Campus. Nach der berufsbegleitenden Weiterbildung zur Stationsleitung und Pflegedienstleitung wurde sie 1993 Stationsleitung in der Neurologischen Klinik. 2008 wechselte sie in das mittlere Management zur Pflegebereichsleitung. Zuletzt war sie als Stellvertretende Pflegedirektorin am Campus tätig."Mit Elisabeth Hertel steht eine erfahrene, praxisnahe und herzliche Fachfrau an der Spitze des Pflege- und Funktionsdienstes. Ich freue mich sehr über die weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit Frau Hertel, um die Pflege am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt weiter zu stärken und zukunftssicher aufzustellen," sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Elisabeth Hertel verfügt durch umfangreiche Qualifikationen und Weiterbildungen nachgewiesen über eine fundierte Fachexpertise. Als leitende Führungskraft verantwortet sie nunmehr die größte Berufsgruppe der Pflegenden am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Unterstützt wird die Pflegeexpertin mit langjähriger Berufserfahrung dabei von vier Pflegebereichsleitungen, die für die Funktionsbereiche und die bettenführenden Stationen zuständig sind.Hohe Pflegequalität und Teamarbeit"Ich freue mich sehr begonnene Themen weiter zu bearbeiten und neue Schwerpunkte als Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zu setzen," sagt Elisabeth Hertel. Besonders wichtig ist ihr dabei, eine hohe Pflegequalität am Standort sicher zu stellen, den Campus als attraktiven und innovativen Standort für den Pflegeberuf weiter zu stärken und die wertvolle Arbeit, die der Pflege- und Funktionsdienst täglich leistet, deutlich sichtbar zu machen. "Die Expertise und das Engagement unserer Mitarbeitenden in der Pflege sind für mich das Herzstück unseres Campus," sagt Elisabeth Hertel und führt weiter fort: "Ich erlebe die Pflege am Campus als Teil eines integrierten Versorgungsteams, das gemeinsam mit den anderen Berufsgruppen an einem Strang zieht, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Patientenversorgung zu erzielen." Mit neuen zukunftsfähigen Ideen möchte sie die Mitarbeiterbindung weiter festigen und den Nachwuchs für den Pflegeberuf motivieren: "Es gilt den Mitarbeitenden dauerhaft eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und auf die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten des Pflegeberufes insbesondere am Campus aufmerksam zu machen," ergänzt Hertel.Elisabeth Hertel lebt seit sechs Jahren in der Nähe von Meiningen, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.Pflegedirektorin vervollständigt KlinikleitungMit Elisabeth Hertel ist auch die Klinikleitung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wieder komplett. Neben der Geschäftsführenden Direktorin Hannah Gilles und dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Sebastian Kerber bestimmt die Pflegeexpertin künftig die weitere Entwicklung am Campus maßgeblich mit. "Frau Hertel kennt den Campus sowie die Strukturen vor Ort und hat den Bereich der Pflege bereits in der Vergangenheit erfolgreich mitgestaltet. Sie ist mit ihrem Know-how ein großer Gewinn für unseren Campus," freut sich Prof. Dr. Sebastian Kerber auf die weitere Zusammenarbeit mit der neuen Pflegedirektorin.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5863779