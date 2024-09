© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Während Investmentfirmen ihre Nvidia-Aktien verkaufen, bleiben die Analysten von Bernstein bullish. Nvidia- und Broadcom-Aktien seien weiterhin Top-Halbleiter-Picks.So hat Fidelity in diesem Jahr 232 Millionen Nvidia-Aktien verkauft, was 19 Prozent der Bestände entspricht, wie aus einer Analyse von S&P Global Market Intelligence durch Investors Business Daily hervorgeht. GQG Partners, T. Rowe Price und Baillie Gifford haben laut der Analyse in diesem Jahr ebenfalls mehr als 50 Millionen Aktien verkauft, während Citadel Advisors seinen Anteil um 93 Prozent reduzierte. Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei …