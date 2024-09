Schon wieder ein extrem starkes Comeback der Bullen von Sven Weisenhaus Die starke Kurserholung, die vorgestern bereits lief, als ich die Chartanalyse zum Dow Jones erstellte, setzte sich bis zum Ende des Späthandels um 22:00 Uhr (MESZ) dynamisch fort - und zwar in einer Art und Weise, die zu den Kursentwicklungen der vergangenen Wochen und Monaten passt, nämlich in Form einer Übertreibung. Urplötzlich drehten die Kurse in eine V-förmige Erholung Denn vom Tagestief trieben die Bullen den Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...