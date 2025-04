Beim weltgrößten Chemiekonzern BASF wird es in der kommenden Woche spannend. Am Freitag veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal. Zudem findet am selben Tag die Hauptversammlung statt. Die Aktie zeigte sich zuletzt stark und notiert direkt unter einem wichtigen Widerstand.BASF kämpft mit einem weitreichenden Umbau gegen hohe Energiekosten und die schwache Wirtschaftsentwicklung. Mit einer neuen Strategie will Vorstandschef Markus Kamieth den angeschlagenen Chemieriesen profitabler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...