Die Aktie des Kochboxenherstellers HelloFresh klettert am Freitagvormittag in die Höhe. Grund für den Aufschwung ab Wochenmitte waren Aktienkäufe des Firmenbosses Dominik Richter. Am Freitag gibt es eine neue Analystenstimme.Die UBS hat ihr Kursziel für die Aktie von HelloFresh von 5,90 Euro auf 6,20 Euro erhöht. Trotz dieser Anpassung behält die Schweizer Bank ihre "Sell"-Bewertung für die Aktie ...

