Mit der Einweihung einer neuen Anlage für Alkylethanolamine an ihrem Verbundstandort in Antwerpen hat die BASF ihre weltweit führende Position bei chemischen Zwischenprodukten gestärkt und ihre Produktionskapazität um 30 % auf über 140.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. Diese wichtigen Chemikalien, die in Branchen wie der Gasbehandlung, der Wasseraufbereitung und der Lackindustrie eingesetzt werden, spiegeln das Engagement der BASF wider, die steigende weltweite Nachfrage zu decken und gleichzeitig nachhaltige Lösungen zu fördern. Die zusätzliche Kapazität von 30 % entspricht deutlich weniger als 1 % des Gesamtumsatzes der BASF und ist für sich genommen kein wesentlicher Wachstumstreiber. Sie steht jedoch im Einklang mit der Strategie der BASF, die Effizienz des Verbundsystems zu optimieren und den Ressourcenverbrauch und die Emissionen zu reduzieren. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 62,00 EUR fest und unterstreichen damit das Vertrauen in das nachhaltige Wachstum der BASF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





