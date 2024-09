"Der Aktionärsbrief"

Heute verzeichnet die Fresenius SE & Co. KGaA einen deutlichen Kursanstieg, der vor allem auf eine positive Analystenbewertung von J.P. Morgan zurückzuführen ist. Der Analyst erhöhte die Einschätzung von "Neutral" auf "Overweight" und hob das Kursziel von 39 € auf 40,10 € an. Das würde ein weiteres Potenzial von etwa 15 % bedeuten. Die Aktie legt in der Folge heute rund 3,6 % zu und erreichte mit 35,03 € ihren höchsten Stand seit Mai 2022. Fresenius schob sich damit an die Spitze der größten Gewinner im DAX.Analysten sehen Fresenius auf einem stabilen Erholungskurs. Besonders hervorgehoben wurden die erfolgreichen Kostensenkungsmaßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat. Fresenius hat die Markterwartungen in den letzten vier Quartalen übertroffen, was das Vertrauen der Anleger stärkt. Ein Analyst schrieb, dass "die Medizin zu wirken beginnt" - in Anspielung darauf, dass die Maßnahmen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung Früchte tragen?.Ein wesentlicher Aspekt, der Fresenius in den letzten Monaten gestärkt hat, ist die anhaltende stabile operative Leistung in den Geschäftsbereichen Krankenhausbetrieb, Herstellung medizinischer Produkte und der Tochtergesellschaft Fresenius Kabi, die auf Infusionstherapien und klinische Ernährung spezialisiert ist. Zudem wird die Trennung von Fresenius Medical Care (FMC) langfristig als positiv für die Ertragslage von Fresenius gewertet, auch wenn kurzfristige Herausforderungen zu erwarten sind?.Seit Jahresbeginn hat die Fresenius-Aktie um 24 % zugelegt, was sie zu einem der besten Werte im DAX macht. "Der Aktionärsbrief" empfiehlt die Aktie seit Monaten zum Kauf, nicht zuletzt wegen ihrer niedrigen Bewertung (KGV 2025: 11) und der positiven Perspektive, die sich aus der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care ergibt.Oliver Kantimm, Redaktion