Interessant geht es aktuell bei der BioNTech Aktie zu: Während der Aktienkurs des Konkurrenten Moderna gestern angesichts schlechter Nachrichten zur Prognose massiv an Wert verlor, ging es für den Aktienkurs des Mainzer deutlich nach oben. Am Ende des Tages standen 5,77 Prozent Kursplus auf 105 Dollar an der NASDAQ zu Buche - quasi Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...