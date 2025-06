"Der Aktionärsbrief"

Ursache ist eine neue strategische Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Beide Unternehmen entwickeln und vermarkten gemeinsam das Krebsmedikament BNT327, einen bispezifischen Antikörper. BMS zahlt BioNTech dafür eine Vorauszahlung von 1,5?Mrd.?$, weitere 2?Mrd.?$ folgen bis 2028 als nicht bedingte Zahlungen. Hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 7,6?Mrd.?$. Beide Unternehmen teilen sich Entwicklungskosten, Herstellung und Gewinne zu gleichen Teilen. BNT327 befindet sich aktuell in mehreren klinischen Studien zu verschiedenen Tumorarten, unter anderem Lungen- und Brustkrebs. Analysten sehen in der Allianz eine erhebliche Stärkung von BioNTechs Onkologiegeschäft.