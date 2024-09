EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnwarnung

Binect AG: Anpassung der Prognose auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen



13.09.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 BINECT AG: Anpassung der Prognose auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen Weiterstadt, 13.09.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) wird am 20. September ihre Halbjahreszahlen veröffentlichen. Auf Basis vorläufiger Zahlen ist der Umsatz planmäßig gestiegen, während das Ergebnis die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Ausschlaggebend dafür sind die konjunkturbedingt schwierige Marktlage sowie die Wettbewerbssituation im Bereich der Standardprodukte und die schwächere Performance der E-Postbusiness Box der Deutsche Post AG, die zu einem veränderten Produktmix führen. Die Gesellschaft geht für das Ergebnis im Gesamtjahr deshalb weiterhin von einem positiven EBITDA aus, jedoch nicht mehr von einer EBITDA-Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das positive EBITDA wird 2024 im Vergleich zum Vorjahr ohne nennenswerte Aktivierung von Eigenleistungen erreicht. Beim Umsatz wird unverändert ein Wachstum von 25-35% erwartet. Das im ersten Halbjahr 2024 festgestellte geringere Wachstum im Standardgeschäft ist nach Einschätzung der Gesellschaft auf temporäre Entwicklungen zurückzuführen. Beim Wiedererreichen der Wachstumsdynamik der Vorjahre wird sich auch das Ergebnis wieder deutlich verbessern. Auf Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr werden sich die derzeit steigenden Kundenzahlen beim neuen SaaS-Produkt Binect ONE und die abgeschlossenen Neuverträge jedoch voraussichtlich nicht mehr auswirken. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über Binect AG Binect steht für die Digitalisierung der dokumentbasierten Geschäftskommunikation. Binect digitalisiert mit ihren Lösungen und der Binect ONE-Plattform sämtliche Prozesse des Dokumentenversands und der Ausgangs- und Eingangskommunikation, wie z.B. Verträge und Rechnungen. Dabei ist Binect mit ihrer 100%-Tocher Binect GmbH ein seit langen Jahren etablierter und marktführender Player und Vorreiter des digitalen Geschäftspostversands. Unter dem Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital" entwickelt und integriert die Binect GmbH digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Weit über 100 Millionen Geschäftsbriefe und Bescheide werden jährlich über die Binect Plattform "ONE" verschickt. Mit der digitalen Poststelle in der Cloud reichen wenige Klicks am PC, um auch komplexeste Sendungen auf den Weg zu bringen oder künftig vollautomatisch zu empfangen, wo früher Mitarbeiter im Keller die Sendungen mit einer Frankiermaschine auf den Weg brachten oder eingehende Sendungen sortierten und verteilten. Die Binect AG baut ihr Leistungsportfolio konsequent zu einem umfassenden Intelligent Document Processing (IDC) aus und geht dabei zielgerichtet neue Partnerschaften ein. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).



