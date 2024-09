Goldrekord: Gold bricht wieder Rekorde: Warum dieser dritte Anstieg anders ist und wie man profitieren kann

Anzeige / Werbung

Während die Mainstream-Medien sich über Technologieaktien versteifen, formt sich eine seismische Veränderung still und heimlich, die das globale Finanzsystem neu gestaltet.

Gold, das älteste sichere Anlagegut der Welt, steht am Rande eines historischen Aufwärtstrends, der die Gewinne der COVID-Zeit wie Kinderspiel aussehen lassen könnte.

Gold hat gerade ein neues Allzeithoch zum dritten Mal erreicht bei 2.551,19 $ pro Unze - und die Welt nimmt Notiz davon. Von Zentralbanken bis zu erfahrenen Investoren, alle stürzen sich auf das Edelmetall, da die globale Instabilität die Nachfrage durch die Decke treibt. Mit Preisen, die voraussichtlich noch weiter steigen werden, ist die Frage - wo sollte man investieren?

Hier kommt ein wenig bekannter kanadischer Bergbaukonzern ins Spiel. Wir glauben, dass es eine Top-Wahl in diesem Markt ist: West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0).

Sie haben gerade das geschafft, was viele für unmöglich hielten in heutigen schweren Zeiten für Junior-Bergbauunternehmen - sie haben im ersten Betriebsjahr erstaunliche 100 Millionen Dollar eingenommen.

Und das ist noch nicht einmal der schockierendste Teil!

Eine der größten Banken der Welt nennt es "Golds perfekter Sturm"

Aber bevor wir in das Thema eintauchen und erklären, warum wir denken, dass dieses Unternehmen Ihr Ticket ist, um die kommende Goldwelle mitzufahren, lassen Sie uns einen Blick auf die Kräfte werfen, die das schaffen, was die ING Bank "Golds perfekten Sturm" nennt:

Zentralbanken horten Gold wie noch nie zuvor

In einem noch nie dagewesenen Schritt horten Zentralbanken weltweit Gold in Mengen, die seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden. Allein im Juli haben Zentralbanken beeindruckende 37 Tonnen Gold erworben. Das ist ein Anstieg von 206 % im Vergleich zum Vormonat. Dies ist nicht nur regulärer Kauf, es ist eine strategische Erwerbssucht, die einen Wechsel in globalen Finanzstrategien signalisiert. Warum die plötzliche Dringlichkeit? Weil Zentralbanken - oft als "kluges Geld" bezeichnet - sich auf das vorbereiten, was kommt: zunehmende wirtschaftliche Instabilität, geopolitische Spannungen und eine sich verändernde Geldlandschaft. Sie handeln jetzt, bevor der Rest der Welt es mitbekommt.

Powell sagt Zinssenkungen voraus: Goldpreise werden in die Höhe schießen

Jerome Powell hat gerade eine Bombe bei Jackson Hole platzen lassen: Zinssenkungen kommen. Wenn die Zinsen sinken, steigt Gold historisch. Da die Zinsen fallen werden, wird es unattraktiver, Bargeld zu halten, und Anlagen ohne Erträge wie Gold strahlen für Investoren heller. Die Analysten der ING haben ihre Projektionen erhöht und prognostizieren nun, dass Gold bis 2025 einen Wert von 2.700 $ pro Unze erreichen wird.

Globale Spannungen beflügeln die Goldnachfrage

Jeder neue Konflikt oder Handelskrieg gießt Öl ins Feuer der Unsicherheit, und Gold blüht in solchen Umgebungen. Historisch gesehen, wenn die Welt unvorhersehbar ist, flüchten Investoren zu sicheren Anlagewerten wie Gold, um ihr Vermögen zu bewahren. Da es an Instabilität am Horizont nicht mangelt, werden die nächsten Jahre einen massiven Anstieg der Goldnachfrage erleben, da es zum wichtigsten Absicherungsmittel gegen globales Chaos wird.

Der große Goldmangel

Das Problem wird noch verstärkt durch die schrumpfende Goldversorgung. Große neue Goldfunde werden immer seltener, da Bergleute die einfach zu findenden Vorkommen erschöpfen. Was noch im Boden liegt, ist schwieriger und teurer zu gewinnen, was hochmoderne Technologie und finanzielle Mittel erfordert. Da die Kosten für Exploration und Produktion steigen, werden nur eine Handvoll Unternehmen diese knappen Ressourcen kontrollieren, was den Goldpreis weiter in die Höhe treiben wird.

AngloGold Ashantis Milliarden-Wette: Ein Zeichen der Branchenkonsolidierung

Der Druck auf die großen Spieler im Goldsektor nimmt zu, und wir erleben den Beginn einer Fusionswelle, die die Branche neu gestaltet. AngloGold Ashanti hat kürzlich Schlagzeilen gemacht, indem es Centamin für erstaunliche 2,5 Milliarden Dollar übernahm. Dieser aggressive Zug unterstreicht einen wachsenden Trend: Große Goldunternehmen sind bereit, viel Geld zu zahlen, um hochwertige Vermögenswerte in Regionen mit nachgewiesenen Reserven zu sichern.

Eine Erfolgsgeschichte über 100 Millionen Dollar-Dieser Minenbetreiber fängt gerade erst an

Jetzt kommt West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ins Spiel und warum es die spannendste Goldwette des Jahrzehnts sein könnte:

100 Millionen und das ist nur der Anfang

In einem Markt, in dem Junior-Bergleute kaum die Lichter anhalten können, hat West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) im ersten Jahr erstaunliche 100 Millionen Dollar aufgebracht. Eigentlich unfassbar!

2. Ein Vermögenswert in Milliardenhöhe, Schnäppchenpreis

Sie erwarben die historische Madsen-Mine zu einem Schnäppchenpreis. Dies ist kein spekulatives Spiel - Madsen hat bereits 2,5 Millionen Unzen Gold produziert. Zu den heutigen Preisen sind das über 6 Milliarden Dollar Goldwert! Mit bereits bestehender Infrastruktur, einschließlich unterirdischem Zugang, einer Verarbeitungsanlage und Anschluss an das provinzielles Stromnetz, ist West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) perfekt positioniert, um die verbleibenden hochwertigen Ressourcen in der Mine freizusetzen.

Mining's All-Star Team

Hinter West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) steht ein Führungsteam, das wie ein Who's Who der Bergbaulegenden liest. An der Spitze stehen Bergbaufinanzierer Frank Giustra und Eric Sprott, deren Namen synonym für Erfolg sowohl im Bergbau als auch im Risikokapital sind. Mit einer Erfolgsbilanz, die Multimilliarden-Dollar-Unternehmen einschließt, spricht ihre Beteiligung allein Bände über das Potenzial von West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0).

Produktionstimeline passt perfekt zum prognostizierten Goldhöhepunkt

Während andere Junior-Bergbauunternehmen Jahre von der Produktion entfernt sind, zielt West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) auf den ersten Goldguss im zweiten Halbjahr 2025 ab - genau zu dem Zeitpunkt, an dem Analysten erwarten, dass der Goldpreis noch weiter steigt. Durch die Abstimmung ihrer Produktion mit diesem Höhepunkt positioniert sich West Red Lake perfekt, um maximale Renditen für Aktionäre zu erzielen und von den makroökonomischen Rückenwinden zu profitieren, die den Goldmarkt antreiben.

Hochgradige Ressource in bergbaufreundlicher Region

Einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist die außergewöhnliche Qualität ihrer Ressource. Mit 1,7 Millionen Unzen Gold bei 7,4 g/t liegt die Ressource von West Red Lake weit über dem globalen Durchschnitt. Und das Ganze befindet sich in Ontario, Kanada - einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Wenn man eine hochgradige Lagerstätte mit einer Spitzenlage kombiniert, hat man ein Erfolgsrezept, das schwer zu schlagen ist.

Während Gold steigt, hat dieser Minenbetreiber das Potenzial, eines der größten Gelegenheiten des Jahres 2025 zu sein

Da sich der globale Goldmangel verschärft und große Bergbauunternehmen auf Einkaufstour gehen, können Unternehmen wie West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) mit fortschrittlichen, hochgradigen Projekten in sicheren Regionen schnell zu den Kronjuwelen der Branche werden.

Und hier kommt der Clou - trotz des ganzen Potenzials bleibt West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) noch immer unter dem Radar. Während die Aktie für frühe Investoren bereits beeindruckende Gewinne eingefahren hat, liegt die aktuelle Marktkapitalisierung immer noch bei einem Bruchteil dessen, was Madsen auf seinem Höhepunkt wert war.

Dieser Unterschied wird nicht lange anhalten. Sobald sich die Neuigkeiten über ihren Fortschritt verbreiten und der Goldpreis weiter steigt, könnten wir eine der explosivsten Neubewertungen in der jüngeren Geschichte des Bergbaus erleben.

Wir treten in ein neues goldenes Zeitalter für das gelbe Metall ein. Die einzige Frage lautet: Wirst du bereit sein, diese Welle zu reiten und möglicherweise lebensverändernde Gewinne zu erzielen?

West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) bietet eine seltene Gelegenheit, ganz von Anfang an dabei zu sein, was Kanadas nächster großer Goldproduzent werden könnte - gerade in dem Moment, in dem sich die makroökonomischen Kräfte vereinen, um den Goldpreis in die Stratosphäre zu schicken.

