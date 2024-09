Nvidia dreht wieder auf an der Börse. Vom Tief hat der Titel bereits 19 Prozent zugelegt, die September-Bilanz hat sich auf nur noch -0,2 Prozent verbessert. Aktuell steht Nvidia bei 119,10 Dollar. Das ist noch viel Platz, meint Hans Mosesmann. DER AKTIONÄR hat nachgefragt, was den Analysten so bullish macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...