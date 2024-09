© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-Bildfunk - dpa



Der italienische Bankriese UniCredit will die Nummer eins in Deutschland werden und treibt seine Pläne für die Übernahme der Commerzbank voran. Es gibt aber einige Hürden.Der italienische Bankgigant UniCredit hat mit dem Kauf seine 9-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank die Diskussionen um eine mögliche Übernahme des deutschen Finanzinstituts neu entfacht. Diese überraschende Aktion hat in Deutschland, besonders bei den Commerzbank-Mitarbeitern und der deutschen Regierung, gemischte Reaktionen ausgelöst. Eine Fusion der beiden Banken habe erhebliches Potenzial und könnte "einen deutlich stärkeren Wettbewerber auf dem deutschen Bankenmarkt schaffen", erklärte UniCredit-Chef Andrea Orcel im …