Erneute Anleihe-Emission - die Biogena GmbH & Co. KG legt nach den ersten beiden in diesem Jahr emittierten Unternehmensanleihen direkt einen dritten Bond nach. Das österreichische Gesundheitsunternehmen begibt eine weitere 7,50%-Anleihe (ISIN: AT0000A3EX82) mit einer fünfjährigen Laufzeit. Anders als bei den beiden Vorgänger-Anleihen in diesem Jahr, liegt das Zielvolumen der BIOGENA-Anleihe III diesmal bei 5 Mio. Euro, allerdings inklusive einer Aufstockungsoption ...

