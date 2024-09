Die Aktie von SAP gehört im 52-Wochen-Vergleich mit einem Plus von knapp 60 Prozent zu den fünf stärksten Werten im DAX. Auch im Wochenvergleich rangiert SAP unter den Top-Werten. Und auch der Start in die neue Woche fiel bei der Walldorfer Softwareschmiede positiv aus. Das Papier konnte am Montagvormittag ein neues Allzeithoch markieren.Die Aktie von SAP kletterte am Morgen bis auf 201,20 Euro und markierte damit knapp über dem Anfang September erreichten Hoch einen neuen Rekordwert. Unterstützung ...

