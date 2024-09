Shanghai, (ots/PRNewswire) -Logitech International SA, der multinationale Schweizer Hersteller von Computer-Peripheriegeräten, wird mehr Kapital und Personalressourcen einsetzen, um einen größeren Anteil am schnell wachsenden chinesischen Markt zu erobern.Vor kurzem lud Forbes China Hanneke Faber, CEO von Logitech, zu einem exklusiven Interview ein."Unsere Mission ist es, das menschliche Potenzial in Arbeit und Spiel zu erweitern, und wir wollen den Menschen helfen, mehr Spaß an diesen Spielen zu haben, bessere Leistungen zu erbringen und ein Spiel zu gewinnen. Innovation ist also unser tägliches Brot, und KI spielt dabei eine große Rolle. Wir sind so etwas wie eine Brücke oder eine Schnittstelle zu großen Sprachmodellen. Ich liebe es also, wenn diese Dinge zusammenkommen. Bessere Leistung, bessere Kosten und mehr Nachhaltigkeit", so Hanneke."Der große Kundenstamm in China ist eine wichtige Inspirationsquelle für Logitech und beeinflusst die Geschäftsstrategien des Unternehmens in anderen Teilen der Welt", fügte sie hinzu.Im Bestreben, seine Ertragskraft zu stärken, wird Logitech seine Zusammenarbeit mit chinesischen Technologie- und E-Commerce-Giganten wie Baidu Inc., Tencent Holdings Ltd. und JD Group verstärken, um ein digital vernetztes und produktives Geschäft in China aufzubauen."Logitech ist sich des rasanten Fortschritts im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in China und seiner bedeutenden Rolle in der globalen Technologielandschaft sehr bewusst", sagte sie. "Chinas KI-Entwicklung profitiert von einer wirksamen politischen Unterstützung, einem großen Talentpool und einem starken Industrie- und Innovationsökosystem, das ein ideales Umfeld für das KI-Wachstum bietet."Da China in eine neue Ära des umweltfreundlichen und innovationsgetriebenen Wachstums eintritt, ist es laut Faber ziemlich beeindruckend, wie viele Elektrofahrzeuge in vielen chinesischen Städten unterwegs sind. Das Unternehmen wird seine Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 50 Prozent senken."Wir reduzieren den Abfall, indem wir recycelten Kunststoff anstelle von neuen Materialien verwenden und unsere Kartons auf Papierverpackungen umstellen", sagte sie und fügte hinzu: "Das Unternehmen führt auch verschiedene andere innovative Lösungen ein, um seine Ziele für nachhaltiges Wachstum zu erreichen."Logitech beschäftigt in seiner Fabrik in Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu mehr als 2.400 Mitarbeiter sowie 300 Ingenieure und Vertriebsmitarbeiter im ganzen Land und liefert seine in China hergestellten Produkte auch in andere Teile der Welt.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Interview-Video.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2505914/Forbes_China_Interview_with_Logitech_Global_CEO.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erfahren-sie-mehr-uber-die-globale-vision-von-logitech-mit-hanneke-302248674.htmlPressekontakt:Iris Dai,+\uff0886\uff09181-2102-1765,iris.dai@horizonchina.cnOriginal-Content von: Logitech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176185/5865657