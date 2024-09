Nach den starken Gewinnen der Vorwoche wird die Luft an den US-Börsen in der neuen Woche dünner. Anleger werden etwas vorsichtiger wegen der zuletzt größer gewordenen Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed, die ihre Entscheidung am Mittwochabend bekanntgeben wird. Eine Stunde vor dem Auftakt zeichnet sich am Montag ein Auftakt mit gemischten Vorzeichen ab. Den Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG am Montag zwar mit 0,2 Prozent im Plus auf 41.485 Punkte, für den ...

