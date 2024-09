Der DAX hat nach den jüngsten Kursgewinnen etwas geschwächelt. Das Ausbleiben von Impulsen, vor allem aber die Unsicherheit rund um die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, hielten den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn im Zaum. Das Börsenbarometer gab am Montag um 0,4 Prozent auf 18.633 Prozent nach. Der MDAX der mittelgroßen Titel fiel um 0,5 Prozent auf 25.412,15 Zähler. Die neue Woche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein. Die US-Notenbank Fed gibt diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...