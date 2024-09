Rund neun Jahre lang war der Entertainer Stefan Raab nahezu vollständig von der Bildfläche verschwunden und hinterließ in der deutschen Medienlandschaft ein tiefes Loch. Nun kündigte er in einem gigantischen Medienspektakel sein Comeback an und gleichzeitig einen Senderwechsel. In der Vergangenheit war er noch ProSieben gegenüber verpflichtet, nun treibt es ihn in die Arme von RTL.Anzeige:Bekanntgegeben wurde dies nach dem Schaukampf am Samstag gegen Regina Halmich, welchen Raab nun schon zum dritten Mal verlor. Das eigentliche Highlight ...

