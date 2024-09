Anzeige / Werbung

BMW überholt Tesla bei verkauften E-Autos. Aktiencomeback nach Gewinnwarnung aufgrund günstiger Bewertung?

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) ist ein weltweit führender Hersteller von Premiumfahrzeugen und Motorrädern, der sich in den letzten Jahren zunehmend auf nachhaltiges Wachstum und technologische Innovationen fokussiert hat. Seit dem Jahr 1916 hat sich das Unternehmen von einem Flugmotorenhersteller zu einem der bekanntesten Automobilkonzerne der Welt entwickelt. BMW steht für Qualität, Leistung und Luxus und bietet eine breite Palette an Fahrzeugen unter den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce.

Gerade im Bereich des Motorsports wurde die Marke sehr bekannt und konnte damit sein Image vom Flugmaschinenhersteller hin zu einem der große Automobilhersteller mit 150.000 Mitarbeiter:innen vollziehen.

Heute treibt BMW sein Wachstum durch eine klare Ausrichtung auf Elektrifizierung, Digitalisierung und Innovation voran. Durch Investitionen in neue Technologien, den Ausbau seiner globalen Präsenz und die Stärkung seiner Markenpositionierung ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auch in Zukunft eine führende Rolle in der Automobilbranche zu spielen. Die aktuellen Herausforderungen sind hierbei womöglich eine gute Einstiegsgelegenheit.

Darauf blicken wir heute ausführlich und analysieren zudem das Chartbild mit dem Tradingview-Tool.

