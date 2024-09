EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Warschau, 16. September 2024. Im ersten Halbjahr 2024 setzte LM Pay seine Strategie fort, in neue Kundenverträge zu investieren und bestehende Kundenbeziehungen auszubauen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Die Gesamtzahl der Kunden stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 20,3 % und erreichte bis Ende Juni 2024 20,5 Tausend Kunden. Wir verbessern kontinuierlich unseren Kundenservice, um die Zufriedenheit mit unseren Produkten sicherzustellen. Der Anteil der wiederkehrenden Kunden blieb in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 stabil bei 30 %, was auf den wiederkehrenden Charakter bestimmter medizinischer Behandlungen sowie auf eine hohe Kundenzufriedenheit und -loyalität zurückzuführen ist. Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit neuen Kliniken und bestehenden Gesundheitsdienstleistern wirkte sich positiv auf die Umsätze aus. Laut vorläufigen Zahlen stiegen die Umsätze im ersten Halbjahr 2024 um 40,9 %, von 7,63 Mio. PLN (1,71 Mio. EUR) im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 10,75 Mio. PLN (2,49 Mio. EUR). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Lechicka 23A 01-156 Warsaw Poland Investor Relations +48 881 780 994

