Unicredit: Übernahme der Commerzbank und dann?

Unicredit (UCG) - ISIN IT0005239360

Rückblick:

Das Interesse des Mailänder Kreditinstitut an der deutschen Commerzbank hatte zuletzt zu einem deutlichen Abverkauf der Unicredit-Aktie geführt. Derartige Kursverläufe sind durchaus üblich, weil Übernahmen dieser Größenordnung mit erheblichen Risiken verbunden sind. In den vergangenen Tagen notierte das Wertpapier überwiegend über den gleitenden Durchschnitten und formiert bei 37.80 EUR eine Widerstandslinie. Im Halbjahresverlauf sehen wir ein Plus von rund 9 Prozent in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung.

Unicredit-Aktie: Chart vom 16.09.2024, Kürzel: UCG Kurs: 37.088 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der genannten Widerstandslinie könnte die Unicredit-Aktie bald das Pivot- und Jahreshoch vom 24. Juli ansteuern. Analysten der ebenfalls in der lombardischen Hauptstadt ansässigen Inverstmentbank Equita sind zum Schluss gekommen, dass die Übernahme der Commerzbank sinnvoll sein könnte. Sie sehen insbesondere Synergieeffekte bei einer Zusammenlegung der Commerzbank mit der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank.

Mögliches bärisches Szenario

Solllte das Wertpapier unter die letzten beiden Tageskerzen und den auf gleicher Höhe verlaufenden 20er-EMA abtauchen könnte der Aktienkurs deutlich an Momentum verlieren. Der Markt könnte sich verstärkt auf die Risiken der Commmerzbank-Übernahme besinnen, so dass die Bären am Zuge wären.

Meinung:

Das Mailänder Bankhaus lieferte in den vergangenen beiden Jahren jeweils Rekordgewinne. Ob die Übernahme gelingt oder nicht, steht in den Sternen. Falls die Italiener den Deal durchbekommen, entsteht eine noch größere und stärkere Unicredit, was in der Bankenszene durchaus befürwortet wird. Sollten Gewerkschaften, Kartellbehörden oder der Bund, der noch rund zehn Prozent an der Coba hält, den Deal verhindern könnte die Unicredit-Aktie erst recht steigen, weil die Risiken der Übernahme wegfallen. Die Analysten der Equita hatten dies durchaus im Blick und nannten politische Risiken, die Schwierigkeiten bei der Integration und der Umsetzung der Synergien.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 60.48 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 257.56 Mio USD

Meine Meinung zu Unicredit ist bullisch.

Quellennachweis: https://finanza.repubblica.it/News/2024/09/16/unicredit_commerzbank_equita_operazione_sfidante_ma_con_spazio_per_creazione_valore-115/

Veröffentlichungsdatum: 16.09.2024

Autor: Thomas Canali

