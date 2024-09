Die Systeme EI Residential Solution und TS4-X Flex MLPE sowie die Programme Green Glove und Installer Loyalty prägen Tigos Präsenz auf der Solar Storage Live in Birmingham

Da umfassende Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Großbritannien das Wachstum der Solarenergie vorantreiben, hat Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, heute das gesamte Spektrum an Solarprodukten und Installationsdiensten angekündigt, das es auf der Fachmesse Solar Storage Live präsentieren wird. Da die Solarkapazität Großbritanniens im Jahr 2024 16 GW überschreiten wird und über 80 der Solarprojekte auf private Anlagen entfallen, bietet Tigo eine umfassende Palette an Solarlösungen, um Installateure in Großbritannien in dieser Phase des schnellen Wachstums zu unterstützen, darunter:

EI Residential : Die Tigo EI Residential Solution ist ein werkseitig vorinstalliertes Komplettsystem aus Solarzellen- und Speichermodulen, das eine verbesserte Energieerzeugung mit effizienter und vielseitiger Speicherung kombiniert. Die Plattform verfügt über ein komplettes Backup-System zur Unterstützung gleichzeitiger Lasten bei Stromausfällen und eine einphasige 3,7-kW-Wechselrichteroption für G98-Anwendungen.

: Die Tigo EI Residential Solution ist ein werkseitig vorinstalliertes Komplettsystem aus Solarzellen- und Speichermodulen, das eine verbesserte Energieerzeugung mit effizienter und vielseitiger Speicherung kombiniert. Die Plattform verfügt über ein komplettes Backup-System zur Unterstützung gleichzeitiger Lasten bei Stromausfällen und eine einphasige 3,7-kW-Wechselrichteroption für G98-Anwendungen. TS4-X Flex MLPE : Die neueste Entwicklung der TS4-Reihe erhöht den Standard auf eine Spitzenleistung von 800 Wp, um die neueste Generation von Photovoltaik-Modulen mit hohen Leistungsklassen und höheren Strömen zu unterstützen. Tigo TS4-X ist vollständig kompatibel mit dem Tigo RSS-Transmitter mit Pure Signal-Technologie und bietet eine Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)-Option mit redundanter Sicherheitssignalisierung für PV-Installationen, die energiekritische Anwendungen bedienen.

: Die neueste Entwicklung der TS4-Reihe erhöht den Standard auf eine Spitzenleistung von 800 Wp, um die neueste Generation von Photovoltaik-Modulen mit hohen Leistungsklassen und höheren Strömen zu unterstützen. Tigo TS4-X ist vollständig kompatibel mit dem Tigo RSS-Transmitter mit Pure Signal-Technologie und bietet eine Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)-Option mit redundanter Sicherheitssignalisierung für PV-Installationen, die energiekritische Anwendungen bedienen. Green Glove Service-Programm : Ein besonders für Installateure interessantes Programm, das die solare Wertschöpfungskette vereint, indem es Tigo-Installateuren außergewöhnliche Unterstützung durch drei formelle Serviceverträge bietet, darunter Designprüfungen vor der Installation, bedarfsspezifische Hilfe während der Installation und Nachverfolgung nach der Installation. Das Programm gewährleistet hochwertige Schulungen, umfassendes Systemdesign und kontinuierliche Unterstützung während des gesamten Prozesses.

: Ein besonders für Installateure interessantes Programm, das die solare Wertschöpfungskette vereint, indem es Tigo-Installateuren außergewöhnliche Unterstützung durch drei formelle Serviceverträge bietet, darunter Designprüfungen vor der Installation, bedarfsspezifische Hilfe während der Installation und Nachverfolgung nach der Installation. Das Programm gewährleistet hochwertige Schulungen, umfassendes Systemdesign und kontinuierliche Unterstützung während des gesamten Prozesses. Tigo Installer Loyalty-Programm: Ein dreistufiges Programm, um Installateure mit exklusiven Vorteilen zu belohnen, wenn sie die On-Demand-Schulungen der Tigo Academy absolvieren.

"Als Solarinstallateur in Großbritannien habe ich aus erster Hand miterlebt, wie die neuesten Produkte von Tigo nicht nur die Energiewende des Landes unterstützen, sondern auch die Branche stärken, indem sie Installateuren mehrere wertvolle Serviceprogramme bieten", sagte David Nicholls, Retrofit Coordinator bei Happy Energy Solutions Ltd. "Die technologischen Innovationen der Tigo-Produkte in Kombination mit den Serviceprogrammen vermitteln unseren Technikern erweiterte Kenntnisse und den Hausbesitzern mehr Sicherheit durch tiefere Einblicke in ihre Systeme. Kein anderes Solarunternehmen bietet einen so umfassenden Ansatz."

In Birmingham wird James (JD) Dillon, Chief Marketing Officer von Tigo, am 25. September um 14:20 Uhr im Commercial Industrial Solar Theater einen Vortrag zum Thema "Maximierung von Leistung und ROI durch Optimierung" halten. In seinem Vortrag wird Dillon die konkreten Vorteile der Optimierungstechnologie von Tigo für verschiedene Solaranwendungen beleuchten, darunter dachmontierte, bodenmontierte und schwimmende Solaranlagen.

"Da die Zahl und Größe der Solaranlagen in ganz Großbritannien weiter zunimmt, erkennen wir den enormen Beitrag an, den engagierte Installateure wie Happy Energy Solutions in unserer Branche leisten, und ich freue mich darauf, ihr Engagement für Spitzenleistungen mit unserem zu unterstützen", sagte JD Dillon, Chief Marketing Officer bei Tigo Energy. "Das Engagement britischer Solarfachleute in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Energieversorgung ist nicht nur wichtig es ist unverzichtbar für den Aufbau der nötigen Dynamik, um das Regierungsziel von 70 GW installierter Leistung bis 2035 zu erreichen. Tigo wiederum steht Seite an Seite mit den britischen Installateuren, um auf dieses ehrgeizige Ziel hinzuarbeiten."

Erfahren Sie mehr über Tigo-Lösungen auf der Solar Storage Live (The NEC, Birmingham Großbritannien, Stand D11) vom 24. bis 26. September. Wenn Sie vor der Messe ein Treffen mit einem Tigo-Berater vereinbaren oder die Liste der Tigo-Partner einsehen möchten, die auf der Veranstaltung ausstellen, besuchen Sie bitte die entsprechende Veranstaltungsseite. Um mehr über die Tigo EI Residential Solution in einem selbstgesteuerten On-Demand-Kurs zu erfahren, besuchen Sie die Tigo Academy.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarsystemen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimizer-Technologie mit intelligenten, Cloud-basierten Softwarefunktionen für erweiterte Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt der Solar- und Speichersysteme in Privathaushalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916593633/de/

Contacts:

Technica Communications

Cait Caviness

E-Mail: tigoenergy@technica.inc