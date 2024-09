Nachdem die Aktienkurse von großen Ölproduzenten wie Petrobras oder Shell in den vergangenen Wochen und Monaten unter den anhaltend fallenden Preisen für Brent, WTI & Co litten, sieht es nun wieder deutlich besser aus. So setzten die Ölpreise am Montag ihren Aufwärtstrend von der Vorwoche fort. Am Nachmittag lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im November bei 72,69 US-Dollar.Dies entspricht einem Anstieg von 1,09 Dollar im Vergleich zum Freitag. Auch der Preis für ...

