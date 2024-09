Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche werden am Mittwoch einige Änderungen des geldpolitischen Handlungsrahmens in Kraft treten (wie am 13. März 2024 angekündigt), so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere werde der Zinsabstand zwischen den Hauptrefinanzierungsgeschäften (MRO) und dem Zinssatz für die Einlagefazilität (DFR) von 50 Basispunkten auf 15 Basispunkte verringert. Die EZB bewege sich also langsam von einem de facto angebotsgesteuerten Mindestreservesystem hin zu einem nachfragegesteuerten System mit einem sehr engen Zinskorridor. Außerdem würden die Analysten heute die Zahlen zu den Arbeitskosten für das zweite Quartal in der Eurozone sowie die Handelsbilanz für Juli erwarten. Morgen erhalten wir den ZEW-Konjunkturerwartungsindex für September, der im August auf ein Neunmonatstief von 17,9 Punkten gefallen war, so die Analysten von Postbank Research. Außerdem würden am Mittwoch die endgültigen Verbraucherpreisinflationszahlen der Eurozone für August sowie die Leistungszahlen des Bausektors in der Eurozone für Juli veröffentlicht. Das vorläufige Verbrauchervertrauen in der Eurozone für September, das im August um 0,5 Punkte auf -13,5 gesunken sei, werde schließlich am Freitag Aufschluss darüber geben, wie die Verbraucher ihre finanzielle Situation einschätzen würden. ...

