Die SAP-Aktie verzeichnete gestern einen bemerkenswerten Anstieg und erreichte ein neues Rekordhoch von 203,65 Euro. Trotz dieses Meilensteins stieß das Wertpapier auf Widerstand, was zu einer leichten Korrektur führte. Am Ende des Handelstages notierte die Aktie bei 201,15 Euro, was einem Zuwachs von 0,2 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Kurs innerhalb eines Jahres um mehr als 40 Prozent gestiegen ist, gemessen am 52-Wochen-Tief von 120,26 Euro.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 Euro für die SAP-Aktie, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die positive Entwicklung wird durch solide Quartalszahlen untermauert. Im zweiten Quartal 2024 konnte SAP seinen Gewinn pro Aktie auf 0,76 Euro steigern und den Umsatz um 9,72 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro erhöhen. Anleger warten nun [...]

