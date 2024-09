Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt baut sein medizinisches Angebot umfangreich aus. Im März 2025 soll die Akutgeriatrie neu eröffnen, die Intensiv- und Notfallmedizin sowie Innere Medizin werden erweitert und Wohnraum für Auszubildende und Mitarbeitende geschaffen. Damit investiert der Klinikstandort weiter konsequent in die umfassende Versorgung der Patienten, moderne Arbeitsplätze und ein attraktives Arbeitsumfeld für Auszubildende und Beschäftigte.Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen am Campus Bad Neustadt steigt. Zugleich verändern sich die regionale Versorgungslandschaft, die Anforderungen an den Gesundheitssektor und die Bedürfnisse der Patienten. Vor diesem Hintergrund wird der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt sein bestehendes medizinisches Angebot erweitern und mehr Kapazitäten schaffen."Unser Campus hat sich hervorragend entwickelt, unser Team steht für fachliche Kompetenz, Vielfalt und Miteinander. Der erneute Ausbau ermöglicht uns, dem wachsenden Bedarf der Patienten nachzukommen und unsere Qualität weiter zu verbessern. Darüber hinaus schaffen wir zusätzlich moderne Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin des Campus Bad Neustadt.Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, der 2018/2019 mit dem zentralen Neubau modernisiert und konsequent auf die sektorenübergreifende Versorgung ausgerichtet wurde, werden jährlich knapp 70.000 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär betreut. Beinahe 3.000 Mitarbeitende sind hier beschäftigt, über 320 junge Menschen absolvieren in den verschiedenen medizinischen, technischen und kaufmännischen Berufen ihre Ausbildung."Als Arbeitgeber und Ausbilder profitieren wir von der guten Verkehrsanbindung des Campus. Viele Beschäftigte pendeln täglich von Schweinfurt, Würzburg, Suhl, Meiningen, oder Fulda zu uns in die Rhön", ergänzt Gilles. Für Auszubildende schafft der Campus aktuell neuen Wohnraum in Bad Neustadt und investiert hier in Millionenhöhe. Ende September wird das "Junge Wohnen" mit 102 modernen Wohnungen in Campus-Nähe offiziell eröffnet.Akutgeriatrie geplant - Notfallversorgung, Intensivmedizin, OP und Innere Medizin wird erweitertGeriatrische Angebote sind für eine umfassende Gesundheitsversorgung unverzichtbar, um die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Lebensqualität für alte Menschen sicherzustellen und eine mögliche Pflegebedürftigkeit zu verringern.Die geplante Akutgeriatrie soll zunächst 20 Betten und Therapieräume bieten. Die Eröffnung ist voraussichtlich für März 2025 geplant. Ein Schwerpunkt der neuen Fachabteilung wird die Alterstraumatologie sein, da mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, sich bei einem Sturz schwerer zu verletzen. Gleichzeitig beeinflussen oftmals chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Arthrose die Genesung oder eine Demenz erfordert besondere Aufmerksamkeit."Die spezialisierte Versorgung der älteren Patienten ist einer der Hauptgründe, die Fachabteilung bei uns zu etablieren. Wir haben am Campus alle Fachrichtungen und Professionen unter einem Dach - Ärzte, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Psychologen, Sozialdienst und Logopädie. In diesen Bereichen möchten wir weiteres Personal für uns gewinnen", sagt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Auch die Notfallversorgung plant der Campus zu erweitern. Jährlich werden in der Zentralen Notaufnahme rund 28.000 Patienten behandelt. Zuletzt stiegen die Patientenzahlen um rund 1.000 Personen im Jahr, womit die Notaufnahme im deutschlandweiten Trend liegt.Darüber hinaus sollen die Kapazitäten der Intensivstation, im OP, der Inneren Medizin, besonders der Gastroenterologie und Endoskopie, erhöht werden."Der Campus Bad Neustadt ist seit 50 Jahren ein starker Gesundheitspartner in der Region und kooperiert über Landkreisgrenzen hinweg mit den medizinischen Einrichtungen. Die Entscheidung zur Schließung des St. Josef-Krankenhauses in Schweinfurt bedauern wir sehr. Mit unseren geplanten Erweiterungen wollen wir die wohnortnahe, medizinische Versorgung sicherstellen und den Schweinfurter Kolleginnen und Kollegen gern neue berufliche Perspektiven in unserem Team anbieten", sagt Gilles.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5866076